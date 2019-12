Domani Fiorentina-Roma segnerà la fine di un 2019 indimenticabile per i viola. Nonostante le tante difficoltà incontrare da segnalare c’è il cambio di proprietà. Per questo match ci sarà ancora una volta un Franchi pieno di gente, saranno 35.000 i tifosi presenti che sperano di chiudere in bellezza quest’anno. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.