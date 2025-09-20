20 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:44

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Fiorentina-Como caccia al tutto esaurito. Sono ancora disponibili poco meno di 3mila biglietti”

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

20 Settembre · 09:13

20 Settembre 2025 · 09:13

FiorentinaTifosi

L'obiettivo è avvicinare il record di presenze fissato contro il Napoli

Caccia al tutto esaurito per Fiorentina-Como. Restano poco meno di 3.000 biglietti disponibili per riempire il Franchi al massimo della capienza consentita. A ieri risultavano già venduti quasi 6.000 tagliandi, che si sommano ai 13.478 abbonati di stagione: un totale che porta la previsione a quota 19.000 spettatori. L’obiettivo è superare (o quantomeno avvicinare) il dato di 21.579 presenze registrato col Napoli e confermare così il calore della piazza anche in un periodo di capienza ridotta. Lo scrive La Nazione.

