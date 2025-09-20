Nazione: “Fiorentina-Como caccia al tutto esaurito. Sono ancora disponibili poco meno di 3mila biglietti”

Caccia al tutto esaurito per Fiorentina-Como. Restano poco meno di 3.000 biglietti disponibili per riempire il Franchi al massimo della capienza consentita. A ieri risultavano già venduti quasi 6.000 tagliandi, che si sommano ai 13.478 abbonati di stagione: un totale che porta la previsione a quota 19.000 spettatori. L’obiettivo è superare (o quantomeno avvicinare) il dato di 21.579 presenze registrato col Napoli e confermare così il calore della piazza anche in un periodo di capienza ridotta. Lo scrive La Nazione.