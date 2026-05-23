Fiorentina-Atalanta noiosa? sugli spalti i tifosi organizzano corsa coi sacchi, bowling e ruba bandiera

Otto tifosi trasformano la noia di Fiorentina-Atalanta in uno spettacolo improvvisato che diverte tutto il pubblico

Una goliardata alla «Amici miei», per sopravvivere all’ennesima noiosa partita della stagione. Durante Fiorentina-Atalanta di venerdì sera, nel settore Maratona, un gruppo di otto tifosi si è divertito a improvvisare una serie di giochi nel parterre, suscitando applausi e risate del pubblico. «Non era una protesta organizzata per la stagione deludente della squadra – ha spiegato uno di loro – Semplicemente dopo 10 minuti di match stavamo sbadigliando e allora per buttarla sul ridere abbiamo pensato a una sorta di piccola Olimpiade con gare a squadre».



Uno dei giochi è stata la corsa nei sacchi: «Dove abbiamo trovato i sacchi? Ce li hanno prestati al bar dietro la tribuna». Poi ruba bandiera, un-due-tre stella e anche una partita di bowling: «La boccia l’abbiamo creata con della carta igienica presa nei bagni, mentre per i birilli abbiamo usato bicchieri vuoti di carta e plastica, che poi abbiamo buttato via». Il gruppo di amici va insieme allo stadio da anni: «Questa stagione è stata tremenda, posso dire che ci siamo divertiti più ieri rispetto a tutte le partite viste al Franchi. Ci avevamo preso gusto, un gioco tirava l’altro, quasi ci è dispiaciuto per il triplice fischio dell’arbitro...».

Lo riporta il corriere.it