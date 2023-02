Al Franchi 11.000 tifosi per Braga-Fiorentina, arriveranno solo in 200 dal Portogallo 

Non saranno i trentamila che di media riempiono il Franchi in campionato, ma anche domani contro il Braga saranno almeno 11 mila i tifosi allo stadio. Una stima positiva se si considera il risultato della gara d’andata che spinge i viola ai sorteggi di venerdì a Nyon, e comunque destinata a crescere vista la vendita libera dei biglietti senza l’obbligo della InViola Card.

Insomma non un incasso come quello si profila per la prossima gara interna contro il Milan, dopo la quale il presidente Commisso ripartirà per gli Usa. Poco meno di duecento, invece, i sostenitori portoghesi in arrivo tra oggi e domani anche se sotto il profilo dell’ordine pubblico ci sarà massima attenzione. Dopo che lunedì il dg Barone e il sindaco Nardella avevano chiesto informazioni al primo cittadino di Braga su quanto accaduto giovedì scorso ieri anche il coordinatore cittadino di Fdi, Jacopo Cellai, ha annunciato un atto in Consiglio Comunale per chiedere una presa di posizione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

