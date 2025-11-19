Corriere dello Sport: “Sold out per Fiorentina-Juve? Mancano ancora 2.500 biglietti”

Il (mezzo) Franchi sarà quasi sicuramente (tutto) pieno, ma a tre giorni dalla Juventus manca ancora “qualcuno”: esattamente ne mancano 2.500. Tanti quanti farebbero arrivare il conto totale degli spettatori dai 19.000 attuali tra abbonati (13.478) e biglietti venduti ai 21.500 che rappresentano il massimo attuale dello stadio. Sempre per la precisione, 21.579: top in stagione per la partita contro il Napoli. Con un altro stadio e un’altra Fiorentina, 8.000 biglietti il botteghino viola li faceva il primo giorno d’apertura della prevendita verso la Juventus, ma di questi tempi e di queste situazioni va così.

Una cosa rimane sempre la stessa: il significato della sfida ai bianconeri. E con questo pensiero trasmesso ai calciatori, ieri Vanoli ha riportato i suoi in campo al Viola Park: tra i nazionali già presente Gudmundsson, nella doppia seduta odierna si aggregherà Pongracic (a Firenze da ieri), mentre Fortini, Comuzzo, Sohm e Dzeko rientrano oggi e con ogni probabilità torneranno ad allenarsi in gruppo solo da domani. Infine Gosens, fuori causa nelle ultime tre gare con Lecce, Mainz e Genoa per una lesione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra rimediata durante Inter-Fiorentina dello scorso 29 ottobre: il rientro immaginato proprio per la Juventus contando sulla sosta è ancora incerto, perché l’esterno tedesco anche ieri si è allenato a parte: ci sarà contro la Juventus almeno tra i convocati se oggi sarà in gruppo. Lo riporta il Corriere dello Sport.