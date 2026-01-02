2 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:49

Sold out lontano contro la Cremonese, la Fiesole continuerà con la sua contestazione

Rassegna Stampa

Redazione

2 Gennaio · 10:23

Aggiornamento: 2 Gennaio 2026 · 10:23

FiorentinaTifosi

Fiorentina in difficoltà, previsti 19mila tifosi

La Fiorentina si avvicina alla gara contro la Cremonese con il solito carico di tensione delle ultime settimane. Ogni partita può essere decisiva per le sorti del club. I tifosi lo sanno, e in un periodo sportivamente drammatico continuano a sostenere la squadra il più possibile. Per questo domenica è attesa una risposta propositiva da parte del pubblico. Malgrado uno stadio agibile solo in parte sono già stati veduti oltre 17 mila biglietti, e il numero è destinato a salire.

Sono previsti circa 19 mila spettatori a supporto di una Fiorentina in grossa difficoltà. Non ci sarà il tutto esaurito, considerato il clima di sconforto generale. Le novità di mercato possono, però, rincuorare la piazza, a partire dall’arrivo di Fabio Paratici come garante della ripartenza viola. La linea della Curva Fiesole è chiara, avendo fischiato la squadra anche dopo la vittoria con l’Udinese. E, a maggior ragione con la sconfitta di Parma, è probabile che lo rifarà domenica a prescindere dal risultato. Lo riporta il Corriere dello Sport.

