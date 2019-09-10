CorSport, le presenze dei tifosi viola allo stadio Franchi con la Juventus dovrebbero essere oltre 40 mila

Secondo il Corriere dello Sport, sabato pomeriggio allo stadio Franchi i tifosi viola contro la Juventus saranno tantissimi, i numeri sono sempre più vicini al sold-out: le presenze dovrebbe essere pi...

Secondo il Corriere dello Sport, sabato pomeriggio allo stadio Franchi i tifosi viola contro la Juventus saranno tantissimi, i numeri sono sempre più vicini al sold-out: le presenze dovrebbe essere più di 40 mila, una quota che è stata raggiunta solo la scorsa stagione dove ci furono 40.872 spettatori totali. I pochi biglietti rimasti disponibili sono per i settori di Curva Ferrovia, Tribuna e posti con poca visibilità in Maratona. Firenze sogna in grande: vuole vincere!