Notizie Biglietti Fiorentina Juventus Fiorentina

La Fiorentina apre la vendita libera dei biglietti di Fiorentina-Juventus a tutti i residenti in Toscana
01 marzo 2022 14:23
"In arrivo novità per la vendita libera sui biglietti per la Juventus, stiamo parlando con la prefettura"
23 febbraio 2022 15:29
(VIDEO): 42 anni di momenti viola in Fiorentina-Juventus. Quante le emozioni. E quelle 10 curiosità...
14 settembre 2019 10:11
CorSport, le presenze dei tifosi viola allo stadio Franchi con la Juventus dovrebbero essere oltre 40 mila
10 settembre 2019 10:05
Biglietti Fiorentina-Juventus: sarà tutto esaurito. Ecco i posti ancora disponibili
27 novembre 2018 16:33
Archivio