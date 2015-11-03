Labaro Viola

Notizie Biglietti Fiorentina Juventus Fiorentina

La Fiorentina apre la vendita libera dei biglietti di Fiorentina-Juventus a tutti i residenti in Toscana

01 marzo 2022 14:23

"In arrivo novità per la vendita libera sui biglietti per la Juventus, stiamo parlando con la prefettura"

23 febbraio 2022 15:29

(VIDEO): 42 anni di momenti viola in Fiorentina-Juventus. Quante le emozioni. E quelle 10 curiosità...

14 settembre 2019 10:11

CorSport, le presenze dei tifosi viola allo stadio Franchi con la Juventus dovrebbero essere oltre 40 mila

10 settembre 2019 10:05

Biglietti Fiorentina-Juventus: sarà tutto esaurito. Ecco i posti ancora disponibili

27 novembre 2018 16:33

Archivio

Esplora l'archivio di Biglietti Fiorentina Juventus

Sett. 9 Sett. 8
Sett. 37
Sett. 48