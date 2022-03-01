La Fiorentina apre la vendita libera dei biglietti di Fiorentina-Juventus a tutti i residenti in Toscana

La Prefettura ha accolto la richiesta della Fiorentina di aprire la vendita libera dei biglietti per la gara contro la Juventus

La Fiorentina informa che sono ancora a disposizione i biglietti per la partita Fiorentina-Juventus di domani, 2 marzo alle 21:00.

Ad eccezione della Curva Fiesole, che è completamente esaurita, a partire da oggi altri settori dello Stadio saranno disponibili alla vendita libera per i residenti nella Regione Toscana.

Sarà possibile acquistare i biglietti cliccando sul seguente link:

https://acffiorentina.ticketone.it/event/it/48213/90600119/fiorentina-vs-juventus-semifinale-andata-coppa-italia

Ricordiamo inoltre che, presso la biglietteria ufficiale, sarà possibile acquistare il proprio titolo d’accesso fino al fischio d’inizio della partita.

GRAZIANI E LE PAROLE A SORPRESA SULL'82

https://www.labaroviola.com/graziani-a-sorpresa-juventus-nell82-non-ci-ha-rubato-lo-scudetto-perso-per-infortunio-antognoni/167275/