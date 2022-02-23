"In arrivo novità per la vendita libera sui biglietti per la Juventus, stiamo parlando con la prefettura"

Tutti vogliono un biglietto per Fiorentina-Juventus, ne ha parlato il responsabile della biglietteria del club viola Ivan Affibbiato

Ivan Affibbiato, responsabile della biglietteria della Fiorentina, ha parlato a Radio Toscana, queste le sue parole sulla situazione riguardo la vendita dei biglietti per Fiorentina-Juventus

"Se hai la tessera del tifoso scaduta puoi rinnovarla e utilizzarla per l'acquisto dei biglietti per la Juventus, verrà rinnovata la card presentandosi al viola point, fino a domani sera è permesso l'acquisto solo per i possessori di abbonamento, da domani sera tocca ai possessori dell'InViola Card, vi annuncio che tra oggi e domani ci saranno novità per la vendita libera, stiamo cercando di rispettare le linee che questura e prefettura ci hanno dato per evitare intrusioni di tifosi avversari, ma vogliamo facilitare l'acquisto ai tifosi della Fiorentina. I presupposti affinchè ci sia uno stadio tutto viola ci sono. Tutti i tifosi viola troveranno la soluzione per far si di accontentare tutti i tifosi"

ITALIANO PARLA ANCHE CON LA MOGLIE DELLA SQUADRA VIOLA

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