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Biglietti Fiorentina-Juventus: sarà tutto esaurito. Ecco i posti ancora disponibili

Di Gabriele CaldieronCome da noi preannunciato (LEGGI QUI)In occasione di Fiorentina-Juventus lo Stadio Franchi sarà tutto esaurito, in questi minuti direttamente dalla biglietteria ufficiale, emerge...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
27 novembre 2018 16:33
Biglietti Fiorentina-Juventus: sarà tutto esaurito. Ecco i posti ancora disponibili -
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Di Gabriele Caldieron

Come da noi preannunciato (LEGGI QUI)

In occasione di Fiorentina-Juventus lo Stadio Franchi sarà tutto esaurito, in questi minuti direttamente dalla biglietteria ufficiale, emerge che sono ancora disponibili questi settori: Curva Fiesole in quantità ridottissima, Curva Ferrovia, Tribune laterali a “scarsa visibilità” e Parterre di maratona “scarsa visibilità” ma tra stasera e domani sarà dichiarato ufficialmente il “sold out” quindi, chi fosse sprovvisto, si affretti perché sono veramente poche le unità ancora disponibili.

Firenze spingerà la sua Fiorentina, come andrà a finire? Ai posteri, l’ardua sentenza...

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