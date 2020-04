Secondo Il Corriere dello Sport il 4 maggio ci sarà la ripresa degli allenamenti individuali, forse dal 18 in gruppo. La ripresa delle gare in estate, ovviamente a porte chiuse. Quando i tifosi potranno tornare allo stadio? Impossibile prevedere, la riapertura degli stadi sicuramente andrà di pari passo con quella dei teatri. Ad oggi, l’ipotesi porta a gennaio 2021, certo, se tutto andrà per il verso giusto.