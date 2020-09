CorFio, senza tifosi allo stadio pesanti perdite sul bilancio della Fiorentina

L’assenza dei tifosi allo stadio causa norme anti-Covid è uno dei principali problemi per il bilancio della Fiorentina. In media i viola avevano circa 35. 000 presenze settimanali ma per un terzo della stagione non hanno potuto contare su 550.000 euro a gara. Se i tifosi non potranno andare allo stadio nemmeno nella prossima stagione la perdita sarà di 10 milioni. Gli stadi però potranno riaprire anche se solo gradualmente quindi le perdite ci saranno comunque. Lo scrive il Corriere Fiorentino. Ieri il problema è stato esposto anche da Rocco Commisso (LEGGI QUI).

