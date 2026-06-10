Trasferte vietate ai tifosi della Juventus per 10 giornate: il rientro è previsto contro la Fiorentina
Dopo gli scontri del derby dello scorso 24 maggio, il Ministero degli Interni dispone severe misure nei confronti degli ultras di Torino e Juventus: trasferte vietate per 10 giornate
A cura di Redazione Labaroviola
10 giugno 2026 20:05
Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per dieci giornate del prossimo campionato, fino al 3 novembre.
Mentre da lato viola, i tifosi della Fiorentina potranno tornare in trasferta. Scontato il provvedimento disposto lo scorso febbraio a seguito degli scontri sull'A1, invece i tifosi della Juventus dovranno restare a casa per le prime 10 giornate. Squalifica che terminerà prima della sfida contro la Fiorentina al Franchi, prevista l'8 novembre 2026.