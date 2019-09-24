Gazzetta: la Fiorentina non vince, ma piace ai tifosi. Il paradosso post Della Valle...

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sul digiuno di vittorie della Fiorentina. La squadra viola non vince una partita da 7 mesi - record negativo peggiore solo nel 1938 - e con Montella...

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sul digiuno di vittorie della Fiorentina. La squadra viola non vince una partita da 7 mesi - record negativo peggiore solo nel 1938 - e con Montella tornato in panchina non ha ancora colto un solo successo in campionato. Eppure la squadra piace e mai come oggi i tifosi sono schierati al fianco della proprietà. Merito - suggerisce la rosea - di Commisso e Barone, che hanno saputo riportare entusiasmo a fronte di un'epoca Della Valle quantomeno difficile a livello di rapporti con i supporters viola, negli ultimi anni.