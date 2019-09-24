Gazzetta: viola verso la Samp. Badelj stanco, ottimismo per Ribery
Sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi si parla della possibile formazione viola contro la Sampdoria. La condizione di Ribery induce all'ottimismo ed è probabile che parta dall'inizio, mentre Bade...
A cura di Redazione Labaroviola
24 settembre 2019 11:46
Sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi si parla della possibile formazione viola contro la Sampdoria. La condizione di Ribery induce all'ottimismo ed è probabile che parta dall'inizio, mentre Badelj a centrocampo ha dato l'impressione di dover tirare un po' il fiato. Cambi in vista, pertanto, in mezzo al campo.