19 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:31

Trasferte vietate ai tifosi della Fiorentina, ora è ufficiale: il TAR ha respinto il ricorso

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

19 Febbraio · 10:18

Aggiornamento: 19 Febbraio 2026 · 10:18

di

Doccia fredda per i tifosi della Fiorentina

I tifosi della Fiorentina non potranno seguire il club nelle trasferte di campionato fino al termine della stagione in corso, è arrivata l’ufficialità da parte del Tar, respinto il ricorso presentato. “L’A.TF. comunica che il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, presentato di concerto con l’ACCV, avverso il provvedimento di chiusura dei settori ospiti per i tifosi della Fiorentina fino al termine della stagione sportiva 2025/26 disposto dal Ministero Dell’Interno E’ STATO RESPINTO!”, ecco quanto si legge sulla pagina Facebook dell’A.TF.

