La Fiorentina ha reso noto l’esito del sondaggio per i tifosi sul “miglior viola del 2019” tramite il suo profilo Twitter. Il vincitore, così come designato dai supporters gigliati, è il centrocampista Gaetano Castrovilli. Lanciato da Vincenzo Montella in una stagione quantomeno travagliata, ha stupito addetti ai lavori e tifosi per quel suo modo di giocare a testa alta e con la calma di un veterano. Premio senz’altro meritato per lui.