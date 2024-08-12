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Contro il Parma sono attesi oltre 1.200 tifosi viola per l'esordio in campionato della Fiorentina

Manca sempre meno all'inizio della stagione, contro il Parma sono attesi oltre 1200 tifosi viola a sostenere la squadra dal settore ospiti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 agosto 2024 10:37
Contro il Parma sono attesi oltre 1.200 tifosi viola per l'esordio in campionato della Fiorentina -
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Mancano cinque giorni all'inizio della nuova stagione della Fiorentina, che esordirà sabato 17 agosto alle ore 18:30 allo stadio Tardini di Parma. Oggi si aprirà la vendita libera dei biglietti per il settore ospiti e, nonostante il caldo torrido e il periodo di ferie, sono attesi oltre 1.200 tifosi viola a sostenere la squadra in questo debutto in Serie A. Lo riporta La Nazione.

Le immagini dell'arrivo di Amir Richardson

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