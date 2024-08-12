Contro il Parma sono attesi oltre 1.200 tifosi viola per l'esordio in campionato della Fiorentina

Manca sempre meno all'inizio della stagione, contro il Parma sono attesi oltre 1200 tifosi viola a sostenere la squadra dal settore ospiti

Mancano cinque giorni all'inizio della nuova stagione della Fiorentina, che esordirà sabato 17 agosto alle ore 18:30 allo stadio Tardini di Parma. Oggi si aprirà la vendita libera dei biglietti per il settore ospiti e, nonostante il caldo torrido e il periodo di ferie, sono attesi oltre 1.200 tifosi viola a sostenere la squadra in questo debutto in Serie A. Lo riporta La Nazione.

Le immagini dell'arrivo di Amir Richardson

https://www.labaroviola.com/video-richardson-e-a-firenze-visite-mediche-in-corso-poi-la-firma-e-lufficialita/263888/