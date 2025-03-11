De Gea aveva chiesto unità ma per il Panathinaikos solo 13mila biglietti venduti, brutto segnale

Partita da dentro o fuori ma il dato dei tagliandi staccati per il ritorno di Conference con i greci impone una riflessione

La vendita dei biglietti per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League tra Fiorentina e Panathinaikos stenta a decollare. La sfida, in programma giovedì sera al Franchi, si preannuncia cruciale per la formazione viola, che dovrà ribaltare il 3-2 subito ad Atene nell'andata.

Ad oggi, sono stati venduti poco più di 13mila biglietti, con il pubblico che non sembra rispondere con la stessa intensità delle precedenti gare europee. Inoltre, è importante sottolineare che nessun abbonamento sarà valido per la partita, spingendo i tifosi a fare acquisti separati. Sebbene ci sia ancora tempo per acquistare i tagliandi, il sold out sembra essere ben lontano.

Dalla Grecia, però, è atteso un piccolo esercito di tifosi del Panathinaikos, con circa mille supporter pronti a invadere il Franchi e sostenere la loro squadra. Nonostante l’entusiasmo ospite, la Fiorentina spera che l'importanza della gara e la spinta dell'ultimo match europeo in casa possano attirare più tifosi a sostenere la squadra di Palladino nella sfida che potrebbe segnare il destino della stagione.