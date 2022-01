Capienza ridotta a 5000 negli stadi, l’obiettivo è tornare al 50% dopo la sosta Nazionali

Una decisione sofferta, che aggiungerà ulteriori perdite a quelle già accumulate negli ultimi due anni, ma inevitabile. La riduzione della capienza a 5.000 spettatori si giustifica anche (e soprattutto) con la volontà di scongiurare il rischio di una chiusura totale degli impianti imposta dall’esecutivo. L’orientamento è quello di superare il picco dei contagi della variante Omicron, previsto per la fine del mese, per ripristinare la soglia del 50% dopo la sosta per le nazionali. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

