La Fiorentina ripartirà lunedì senza al suo fianco i suoi tifosi, un’assenza probabilmente la più pesante. Per presenze infatti la Fiorentina ha la sesta tifoseria per presenze, una spinta in più che nel finale di stagione mancherà ai ragazzi di Iachini. Se le partite dovessero giocarsi tutte senza tifosi, la Fiorentina perderebbe circa 3 milioni. Lo scrive La Nazione.