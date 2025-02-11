Vergogna a Milano: vandali prendono di mira i mezzi dei tifosi della Fiorentina

Oltre la beffa sul campo alcuni tifosi della Fiorentina hanno dovuto fare i conti con spiacevoli episodi di vandalismo ai van parcheggiati

Non è stato un trattamento degno quello riservato ai tifosi della Fiorentina che ieri si sono recati a Milano per assistere alla partita contro l'Inter, terminata con una sconfitta per 2-1 della squadra allenata da Palladino. Al termine dell’incontro, alcuni sostenitori viola hanno ritrovato i propri mezzi vandalizzati: gomme bucate e vetri infranti hanno creato non pochi disagi logistici per il rientro in Toscana. Come se non bastasse, sui veicoli sono apparse scritte offensive come "Viola Merda", come documentato da alcune immagini rilanciate sui social. Un episodio che ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi viola, costretti a fare i conti con atti incivili e deplorevoli.