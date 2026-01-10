10 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:15

Scontri tra tifosi di Como e Bologna prima della gara, minuti di forte tensione in città

10 Gennaio

In occasione del match di A di oggi pomeriggio ci sono stati degli scontri tra le due tifoserie nel centro cittadino

Clima di tensione a Como prima della sfida pomeridiana tra i padroni di casa ed il Bologna. Secondo le prime ricostruzioni gli emiliani avrebbero evitato i luoghi di uscita pattugliati dalla polizia e sarebbero usciti prima dall’autostrada, giungendo velocemente in centro città dove si sono scontrati coi locali con cui hanno iniziato un tafferuglio culminato nel lancio di bottiglie e bastoni, ma la polizia è intervenuta evitando ulteriori problemi.

I supporters emiliani sono stati portati in questura per essere schedati e deferiti con l’ausilio della polizia di Milano e la finanza di Como, inoltre sono iniziate le procedure per l’emissione del Daspo a carico dei colpevoli realizzate dal Questore della città lombarda.

