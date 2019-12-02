La Curva Fiesole chiede un faccia a faccia con Montella e la squadra. Potrebbe tenersi nelle prossime ore

Situazione tutt'altro che semplice quella che si sta vivendo a Firenze e all'interno della Fiorentina. Lo scorso venerdì una rappresentanza della Curva Fiesole ha chiesto di poter parlare con Montella...

Situazione tutt'altro che semplice quella che si sta vivendo a Firenze e all'interno della Fiorentina. Lo scorso venerdì una rappresentanza della Curva Fiesole ha chiesto di poter parlare con Montella e la squadra ma Commisso aveva impedito un contatto faccia faccia tifosi-squadra, ora però la situazione è cambiata e l'incontro è indispensabile. I tifosi chiedono un atteggiamento diverso sul campo, più cuore. Nelle prossime ore si potrebbe tenere l'incontro, l'unico calciatore che può mancare all'appello è Ribery ai quali i tifosi non hanno nulla da dire sul suo impegno. Lo riporta il Corriere dello Sport.