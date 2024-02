Comune di Firenze: “Nel nuovo stadio spazi per allestire striscioni, murales e un palchetto lancia-cori”

Durante la seduta di questa mattina il Consiglio comunale ha accolto all’unanimità la proposta di Fratelli d’Italia riguardante alcuni aspetti della ristrutturazione dello stadio: “Intervenire nel progetto di restyiling dello stadio Franchi al fine di creare alcuni locali, destinati ai tifosi, utili per le riunioni e per la preparazione e conservazione di striscioni e coreografie. Prevedere alcuni spazi per i murales come avviene in molti stadi europei e creare uno spazio in cui installare un palchetto lancia-cori”

L’approvazione è stata accolta con soddisfazione dal capogruppo Draghi che ha così commentato: “Azioni concrete per rendere il tifo viola ancora più vivo nello stadio rinnovato. Un grazie va a tutte le forze politiche che hanno consentito questa miglioria al progetto che ci auguriamo sia accolta con favore dal nostro tifo organizzato, tra i più corretti e attivi in Europa”

