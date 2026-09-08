Romano: "Brozovic proposto alla Fiorentina: il croato vorrebbe tornare in Italia, da capire la volontà Viola"

Le ultime di Fabrizio Romano su Marcelo Brozovic

Sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato classe 1992, ex Inter, è attualmente svincolato dopo la parentesi in Arabia Saudita e starebbe valutando un possibile ritorno in Italia:

"Brozovic è stato offerto a tanti club italiani, proposto all’Atalanta, prima che i bergamaschi prendessero Kessié, alla Fiorentina che ha liberato Mandragora. I viola sono poi stati impegnati in altre faccende, come il cambio di allenatore con l’arrivo di Vanoli al posto di Grosso… ha avuto altri problemi diversi dal mercato”.

"È una certezza però che gli agenti lo stiano proponendo: Brozovic tornerebbe volentieri in Italia e non ne fa una questione puramente economica, è pronto ad ascoltare opportunità. Resta da capire se qualche squadra deciderà di procedere. Vedremo se la Juventus dopo aver perso anche Locatelli ed essendo in emergenza farà altre valutazioni… ad oggi non esiste alcuna trattativa".