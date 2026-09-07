Vanoli ritrova Njie, al Torino lo definiva così: “Grande giocatore con qualità tecniche e fisiche”

Vanoli conosce bene Njie, lanciato proprio dal lui ai tempi del Torino

Paolo Vanoli è tornato dopo appena tre giornate sulla panchina della Fiorentina. Proprio a Firenze ritrova Njie, giocatore lanciato dal tecnico ai tempi del Torino. Ecco le parole di Vanoli in maglia granata dopo averlo fatto esordire:

"Njie è un ragazzo di grande qualità sia tecniche che fisiche. Io credo tanto nei giovani, ma devono essere bravi come lui a farsi trovare pronti. Io lavoro soprattutto con i giovani, sono contento per lui. Adesso deve stare con i piedi per terra questo è solo l'inizio, ma è di certo una grande soddisfazione per lui"