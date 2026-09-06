La Fiorentina ha già scelto il nuovo allenatore: nelle prossime ore l’annuncio ufficiale

Testa a testa tra Vanoli e Thiago Motta

È durata solo 4 partite l’avventura di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina, l’ex campione del mondo infatti è stato esonerato dalla società viola dopo l’avvio choc in campionato.

La società viola in questo momento ha già scelto l’allenatore e nelle prossime ore ci sarà l’annuncio ufficiale da parte del club. In questo momento è un testa a testa tra il ritorno di Vanoli e Thiago Motta. Scartata invece l’ipotesi di un ritorno di Palladino