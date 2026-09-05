Galbiati duro: "Abbiamo giocato solo 15 minuti, questa squadra è molto indietro a livello fisico"
L'ex difensore viola ha parlato dopo il tracollo col Torino
A cura di Redazione Labaroviola
05 settembre 2026 21:12
A Toscana TV è intervenuto l'ex difensore Roberto Galbiati: "Questa squadra è indietro a livello fisico, abbiamo giocato solo 15 minuti poi siamo stati sempre sotto e abbiamo corso sempre a vuoto. Non hanno rubato nulla ed erano più pronti e freschi di noi in ogni situazione."
Prosegue: "Questa squadra aveva ben altre prospettive, invece ha dimostrato di non essere all'altezza e diventa tutto molto preoccupante perché non c'è stata reazione nemmeno al secondo gol."