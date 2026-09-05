Croci devastante in primavera: doppietta in 10 minuti. Viola raggiunti nel finale sul 3-3 dal Genoa

Grande impatto di Croci nel campionato primavera

Si è giocata questa mattina alle 11 la partita tra Genoa e Fiorentina valevole per il campionato primavera 1.

I viola hanno pareggiato per 3-3 e ha rubare la scena è stato il giovane viola Federico Croci. Il Genoa infatti va avanti al 2 minuto grazie alla rete di Galvano. Al 23 esimo si accende Croci che mette a segna una bellissima rete con un tiro a giro dal vertice dell’area di rigore. 10 minuti dopo arriva anche la doppietta per Croci, che era alla seconda assoluta da titolare in primavere dato che lui è sotto età.

La partita però va avanti con il Genoa che pareggia e poi viene di nuovo superato dai viola grazie alla rete di Jallow. Al 92esimo però la beffa per i ragazzi di Andreazzoli che vengono raggiunti da Bellone con il Genoa che 1 minuto dopo sfiora anche il vantaggio sempre su corner. Solo il palo salva la Fiorentina da un’incredibile beffa