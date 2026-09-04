Probabile formazione Fiorentina: Gnonto possibile esordio da titolare, Oulai sulla mediana, Pellegrino in attacco

Ecco le probabili formazioni

Secondo quanto riportato da Sky Sport sono presenti le probabili formazioni della Fiorentina: “Fabio Grosso sembra orientato a confermare il 4-3-2-1 per la sfida di domani contro il Torino.

De Gea; Jiménez, Drăgušin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Oulaï, Atta; Mastantuono, Gnonto; Pellegrino.”

Una formazione giovane e offensiva, con Mastantuono e Gnonto alle spalle di Pellegrino. L’obiettivo è conquistare i primi punti della stagione e dare una svolta al campionato viola.