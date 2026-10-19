Sabatini: "Il fallo su Gonçalves è nettissimo. Paterna è quello delle bussate di Rocchi al VAR"

Sabatini commenta la mancata revisione del Var sul gol di Liberali. Al Var c'era Paterna

Nel corso di Pressing, trasmissione in onda su Italia 1, il giornalista Sandro Sabatini è tornato sull'episodio che ha portato al gol del Como contro la Fiorentina, contestando la mancata revisione al VAR per il contatto tra Milla e Gonçalves, giudicato netto.



"Paterna è quello delle bussate di Rocchi a Lissone. Quindi cosa significa? Che in situazioni del genere manca qualcuno che bussi alla porta della sala VAR. Il fallo è nettissimo", ha dichiarato il giornalista, facendo riferimento al precedente coinvolgimento dell'addetto al VAR nelle polemiche arbitrali.



Paterna è stato citato tra i nomi finiti sotto i riflettori nell'ambito delle vicende mediatiche e giudiziarie che hanno coinvolto anche il designatore arbitrale Gianluca Rocchi. In passato, secondo quanto emerso nelle ricostruzioni della vicenda, Rocchi avrebbe bussato alla porta della sala VAR di Lissone per sollecitare gli addetti a intervenire o a prendere determinate decisioni.