Non c'è nessuna prova certa per il fuorigioco di Pongracic del 2-2. Non esistono immagini complete

In occasione del secondo gol della Fiorentina, siglato da Marin Pongracic, il VAR annulla per fuorigioco, lasciando più di un dubbio sulla decisione arbitrale

Nel recupero del primo tempo, Marin Pongracic trova la rete del momentaneo 2-2, ma l’esultanza della Fiorentina viene subito interrotta per un presunto fuorigioco. Dopo circa cinque minuti di attesa, il VAR, annulla il gol per una posizione di offside del difensore viola, lasciando però più di un dubbio sulla decisione e sulle modalità con cui è stata presa.

Come spiegato tempestivamente da Luca Marelli su DAZN, a causa di un malfunzionamento del software, la valutazione dell'offside non è stata effettuata attraverso il consueto sistema di fuorigioco semiautomatico, bensì mediante il vecchi metodo, basato sul tracciamento manuale delle linee.

Le immagini relative all’episodio vengono mostrate soltanto all’inizio della ripresa, ma non sono sufficienti a chiarire definitivamente la dinamica dell’azione. La Lega, infatti, ha diffuso un solo fotogramma relativo alla presunta posizione irregolare, senza fornire le immagini del momento esatto in cui parte il pallone. Un elemento fondamentale per valutare correttamente il fuorigioco e che, in assenza di ulteriori riprese, lascia aperti interrogativi sulla decisione arbitrale.