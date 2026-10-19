(VIDEO) Clamorosa rissa alla Stadium: volano cazzotti e schiaffi. Nel mezzo anche un ragazzino

Brutta giornata per i tifosi della Juventus: 0-3 sul campo e botte da orbi sugli spalti

Fa festa la Lazio: i biancocelesti hanno battuto per 3-0 in trasferta la Juventus grazie alle reti di Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru. Un successo che permette alla squadra di Gattuso di salire al primo posto in classifica a quota 19 punti, gli stessi dell'Inter.

Notte fonda per i bianconeri di Spalletti, che hanno lasciato il campo tra i fischi del pubblico. Già nel corso della partita, però, gli animi sugli spalti dell'Allianz Stadium sono stati tesi, al punto che il direttore di gara è stato costretto a interrompere la gara per qualche minuto nel corso del primo tempo per una rissa.

Nei primi quarantacinque minuti di gara, l'arbitro Massa è stato costretto a interrompere il gioco in seguito a una rissa avvenuta sugli spalti tra alcuni tifosi, seduti nelle prime file, vicinissimi al terreno di gioco, con il pallone che era momentaneamente uscito proprio in prossimità del luogo dello "scontro". Per riportare l'ordine nell'impianto è stato decisivo l'intervento degli steward.

A dare loro una mano, però, sono stati anche due calciatori della Juventus: Douglas Luiz e Weston McKennie, i primi ad essersi avvicinati agli spalti, aiutando a sedare la situazione. Gli autori della rissa sono quindi stati accompagnati fuori dallo stadio, con l'intervento dei paramedici necessario per soccorrere i feriti. L'interruzione della gara è durata solamente pochi minuti. Lo scrive il corriere dello sport