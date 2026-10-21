Inter-Fiorentina diretta da Mariani: lo scorso anno portò la 1° vittoria, viola imbattuti da 4 gare

In 19 precedenti con Mariani la Fiorentina ha vinto per 11 volte

Il designatore Orsato ha comunicato le designazioni arbitrali per la partita tra Inter e Fiorentina in programma domenica alle 12:30. La partita sarà diretta da Maurizio Mariani che ha dei buoni numeri a livello di precedenti con i viola. il fischietto di Aprilia ha infatti diretto i viola in 19 occasioni con ben 11 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Recentemente è un arbitro che sta portando piuttosto fortuna alla viola, infatti con lui i viola sono imbattuti da 5 gare, ma soprattutto nella nefasta stagione scorsa alla prima volta che arbitrò la Fiorentina arrivò la prima vittoria per 5-1 contro l'Udinese. Lo scorso anno arbitrò anche un delicatissimo derby salvezza tra Fiorentina e Pisa vinta per i viola per 1-0