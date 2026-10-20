La Lega ha risposto: Non c'è l'audio Var su Pedro e non c'è l'immagine sul fuorigioco di Pongracic

La Lega non ha fornito né l’audio VAR né il frame dell’episodio contestato, limitandosi a spiegare come sono state tracciate le linee del fuorigioco

La Lega Serie A ha risposto alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla società viola in merito all'episodio del gol del Como e al fuorigioco di Pongracic. Confermando l'assenza dell'audio VAR e di un'immagine relativa alla posizione di fuorigioco, limitandosi a spiegare le modalità con cui sono state tracciate le linee per la valutazione dell'offside.

Il punto centrale della vicenda non riguarda soltanto la decisione arbitrale, ma soprattutto la possibilità di verificarne la correttezza. Non si tratta, dunque, di affermare che la decisione sia necessariamente sbagliata, ma di evidenziare come manchino gli strumenti per sottoporla a una verifica autonoma. Senza la possibilità di esaminare ulteriori elementi, non si può effettuare il tentativo di smentiva, in grado di confermare o smentire quanto accaduto.

A tal proposito, le immagini offerte dalla Lega sull'offside di Pongracic, perdono di qualsiasi attendibilità e credibilità.