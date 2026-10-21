Pistocchi: "Orsato sta violando il regolamento. Sul gol di Pongracic doveva restare la decisione di campo"

Maurizio Pistocchi critica la nuova linea Orsato

Il giornalista, Maurizio Pistocchi, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

"Non si sta rispettando il regolamento del gioco del calcio. Il contatto è ammesso ma deve essere regolare e consentito dal regolamento. Il fallo su Goncalves è chiaro, un arbitro e un VAR di medio livello devono fischiarlo. La Lega dice che il protocollo Orsato sta funzionando, ma stiamo scherzando? Orsato sta violando il regolamento, non può dire al VAR di non intervenire. Sono stati concessi gol irregolari, e non sono stati fischiati rigori evidenti: errori su errori".

"Sul gol di Pongracic, c'è un problema tecnologico e quindi doveva rimanere la decisione di campo. Non è merito di Orsato se si gioca di più, ma grazie alle regole IFAB. Orsato ha dato disposizioni che creano più polemiche. La maggior parte degli arbitri non ha la capacità di interpretare l'azione di gioco".

Un commento sulla Fiorentina: "Vanoli conosce bene i problemi della Fiorentina. Stimo Paolo e sta cercando di dare un'identità a questa squadra. L'Inter non è la corazzata imbattibile del passato"