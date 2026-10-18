La linea del non intervento del VAR sta sfuggendo di mano: il caso di Fiorentina-Como è insostenibile

Il fallo su Gonçalves impone una riflessione seria: la linea del non intervento non può diventare un alibi per non correggere l'evidenza.

Partiamo da un presupposto: nessuno sostiene che la Fiorentina abbia perso contro il Como per colpa dell'arbitro. Una sconfitta del genere - maturata dopo una prestazione non del tutto negativa ad essere onesti - non si può cancellare con un fischio mancato, né si può ridurre a un singolo episodio. Ma un conto è riconoscere i propri limiti, un altro è mettere la testa sotto la sabbia e fingere che vada tutto bene. Perché quanto accaduto al Franchi sul gol di Liberali è difficile da accettare, soprattutto in un calcio che da quasi dieci anni dispone di uno strumento pensato proprio per correggere errori di questo tipo.

Quando il VAR venne introdotto nel 2017, rappresentò una vera rivoluzione. Per la prima volta, la tecnologia offriva la possibilità concreta di rimediare a decisioni sbagliate - a gravi ed evidenti errori, per citare il protocollo - riducendo il peso degli episodi più controversi. Quasi dieci anni dopo, il bilancio è inevitabilmente più complesso. La fase pionieristica sotto la guida di Nicola Rizzoli, dal 2017 al 2021, ha lasciato spazio alla discussa gestione di Gianluca Rocchi, conclusasi in un clima tutt'altro che sereno, mentre quella di Daniele Orsato è ancora tutta da valutare. Una cosa, però, va chiarita: chi pensava che il VAR avrebbe eliminato ogni errore viveva in un mondo fatato. La tecnologia non può cancellare l'interpretazione, né trasformare gli arbitri in macchine infallibili. Può e deve, tuttavia, evitare che gli errori più evidenti restino senza correzione.

Ed è qui che si arriva al punto. Il fallo di Kempf su Pedro Gonçalves, nell'azione che porta al gol di Liberali, appare netto. Non si tratta di un contatto marginale, di una trattenuta impercettibile o di una situazione nella quale servono ore di moviola per distinguere le responsabilità. Gonçalves viene fermato irregolarmente e il pallone finisce per favorire la costruzione dell'azione decisiva. In diretta - e considerando la mia seppur infima esperienza arbitrale - ho avuto anche la sensazione che per l'arbitro Di Bello non fosse così impossibile vedere il fallo dal campo. Ma, una volta mancata la segnalazione, entra in gioco il VAR. E va da se che la On Field Review non avrebbe rappresentato un'invasione indebita del campo arbitrale, ma un'opportunità per correggere un chiaro ed evidente errore. Difficile sostenere la scelta del VAR Paterna di non intervenire. E, aggiungo, quando si presenta una situazione del genere il mancato intervento deve essere spiegato e giustificato. Indi per cui mi aspetto che i vertici dell'AIA ci illuminino sull'episodio e che mettano nelle condizioni calciatori e commentatori di comprendere la linea che si sta perseguendo.

Sia chiaro, ho sostenuto, e continuerò a sostenere, la linea del non intervento inaugurata dal nuovo designatore Daniele Orsato, che inevitabilmente riflette l'enorme personalità che l'arbitro della Sezione di Schio aveva in campo. È una filosofia che preserva sicuramente l'autorevolezza dell'arbitro. Garantisce maggiore fluidità, impedendo che il calcio venga spezzettato da revisioni continue. Ma un principio valido può diventare dannoso se applicato in maniera eccessivamente rigida. Il rischio è trasformare un'ottima idea in una situazione persino peggiore di quella precedente - quella molto invasiva di Gianluca Rocchi.

La vicenda merita una riflessione che vada oltre la rabbia del momento. Senza complottismi, senza insinuazioni sulla buona fede di qualcuno e senza gettare indiscriminatamente fango su un'intera classe arbitrale, esercizio purtroppo fin troppo diffuso nel dibattito calcistico italiano. Gli arbitri sbagliano, come sbagliano i calciatori, gli allenatori e i dirigenti. La differenza è che oggi esiste uno strumento specifico per intervenire su determinate categorie di errori. Quando non viene utilizzato in circostanze nelle quali appare necessario, la critica è non soltanto legittima, ma doverosa.

Ora tocca a Daniele Orsato. Ripeto ancora: la sua gestione dovrà necessariamente chiarire quale sia il punto di equilibrio tra autonomia dell'arbitro e responsabilità della sala VAR. Perché il non intervento può essere una scelta corretta, persino necessaria. Ma non può diventare un dogma. Altrimenti, dopo aver introdotto la tecnologia per ridurre gli errori, finiremo per assistere alla sua cancellazione.