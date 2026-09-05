Nazione: “Panchina punitiva con Jimenez, Oulai-Fagioli insieme dal 1’. Njie nel tridente”

Grosso ha definito la gara contro il Torino un’opportunità

Fabio Grosso ha definito la gara contro il Torino un'«opportunità» da cogliere e forse è anche per questo motivo che, in vista della gara contro i granata, sembra intenzionato a varare la formazione forse più innovativa possibile. A portalo su questa strada due fattori: la necessità di osare qualcosa in più (visto che contro il Frosinone, almeno nel primo tempo, qualcosa i viola hanno fatto vedere quando hanno deciso di tenere il pallino del gioco e attaccare la profondità) ma anche alcuni acciacchi fisici che hanno contraddistinto la settimana la lavorativa. Nello specifico, quello di Dodo e soprattutto quello di Atta, entrambi verso la panchina.

Per la fascia destra di difesa non sembrano esserci problemi (toccherà a uno tra Joao Mario e Jimenez, con il portoghese favorito anche in virtù della scelta «punitiva» di tenere in panchina l'ex Milan dopo la sceneggiata contro il Frosinone che lo ha portato a centimetri dal cartellino rosso), a sinistra Valdepenas e al centro Dragusin-Ranieri. Per la linea mediana il guaio è serio. ll mercato non ha portato in dote ricambi a sufficienza: se l'idea Brescianini non ha trovato tanto campo nella testa di Grosso, il tecnico sembra convinto di mandareper la prima volta in campo dal 1' Oulai da regista e Fagioli come mezz'ala sinistra, con Ndour sul centro-destra. In avanti pronto al debutto Njie, ex Torino al lavoro al Viola Park da una settimana, insieme a Mastantuono e Pellegrino. Lo scrive La Nazione.