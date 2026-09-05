Rotto il feeling tra Paratici e Grosso: dalle parole su Kean ad alcune scelte sul mercato. I retroscena

Retroscena sulla situazione Grosso Paratici

Tra Fabio Grosso e Fabio Paratici sarebbe diminuito il feeling, anche a causa di alcune scelte di mercato che non avrebbero convinto pienamente l’allenatore.

A pesare ci sarebbero anche alcune dichiarazioni rilasciate da Grosso dopo la partita contro il Frosinone, in particolare quelle riguardanti Kean. L’allenatore aveva rivelato in conferenza stampa che, se fosse dipeso da lui, l’attaccante sarebbe schierato in campo. Paratici, invece, non avrebbe preso bene queste parole, così come non sarebbero state particolarmente apprezzate le successive dichiarazioni di Grosso in difesa di Kean, con il tecnico che aveva sottolineato come il giocatore si stesse comportando in maniera ineccepibile e con anche dei complimenti fatti all’ex numero 9 viola.

In questo momento, sia la Fiorentina sia Paratici fanno sapere che non ci saranno cambiamenti e che la situazione rimane sotto controllo. Dietro le quinte, però, sarebbero in corso delle riflessioni sul futuro di Grosso. Al momento non sono quindi da escludere possibili ribaltoni.