Pedullà: "La Fiorentina ha tesserato un baby talento: arriva Leonardo Forte, classe 2010 ex Udinese"
La Fiorentina continua a guardare al futuro mette a segno un nuovo colpo. Come riportato dall'esperto di mercato Pedullà, il club viola ha tesserato Leonardo Forte
A cura di Redazione Labaroviola
04 settembre 2026 19:01
La Fiorentina guarda al futuro e mette a segno un nuovo innesto per il proprio settore giovanile. Come riportato da Alfredo Pedullà attraverso i suoi canali, il club viola ha tesserato Leonardo Forte, giovane talento classe 2010.
Si tratta di un esterno offensivo, ex Udinese, che andrà a rinforzare il vivaio della società gigliata. Per quanto riguarda la formula dell'accordo, dal suo contratto emerge una durata annuale, che legherà il giovane calciatore alla Fiorentina.