Repubblica sottolinea: "Paratici ha ridotto il monte ingaggi della Fiorentina del 25%, ora è di 75 milioni"

Via Kean che guadagnava 5-6 milioni, così come Mandragora che ne prendeva quasi 2

Che fosse necessaria una riduzione del monte ingaggi per la Fiorentina era piuttosto palese anche perché i viola erano stati sanzionati con una multa da 6 milioni di euro. Nelle norme economico-finanziarie della UEFA, il rapporto fra ricavi ed il costo rosa deve essere inferiore al 70%, come previsto dalla cosiddetta "squad cost rule". Limite superato dalla "generosità" viola che doveva necessariamente rientrare nei parametri imposti anche se generalmente all'interno dei confini i lacci sono meno stringenti.

Un monte ingaggi complessivo lordo quindi che la passata stagione non era troppo lontano dai 100 milioni che, dopo un'estate costellata da moltissime operazioni, hanno visto una riduzione di quasi il 25% attestandosi intorno ai 75 complessivi. Infatti, Arthur Atta è stato portato a Firenze con un esborso importante ma che si è "accontentato" di circa 1,3 milioni (netti) annui, mentre Kean guadagnava tra 5 ed i 6 milioni netti dopo il rinnovo, mentre Mandragora sfiorava i 2. Scelte tecniche. Scelte funzionali. E qualche decisa limata ad alcuni stipendi. Così si è concretizzata la rivoluzione viola. Lo riporta Repubblica.