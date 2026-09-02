Batistuta: “La Fiorentina non si spiega, si sente. Io amo i tifosi e loro amano me, spero che durerà per sempre”

Batistuta ha parlato ai media ufficiali della Fiorentina

Batistuta ha parlato ai media ufficiali della Fiorentina queste le sue parole:

“Non sono in forma ma non potevo non esserci, non potevo mancare per i 100 anni della Fiorentina. So quanto ci tiene la gente, poi anche per me che ci tenevo.

Ho scelto io di giocare sotto la Fiesole, quella porta mi è familiare, la conosco bene.

Io ho sentito l’amore dei tifosi e loro hanno sentito quello che provo io per loro e spero vada avanti fino alla fine.

Hai visto le immagini in piazza con 20.000 tifosi per il centenario? Sì sì le ho visto, è incredibile, l’amore della città per questa squadra, si vede raramente nel mondo.”

Come si spiega la Fiorentina? Non cercare spiegazioni, sentila e basta”