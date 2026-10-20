Fabio Paratici multato di 10 mila euro per aver protestato contro Di Bello all'intervallo

Giudice Sportivo, stangata per Paratici: 10mila euro di multa e diffida. Multata anche la Fiorentina

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo dopo l'ultimo turno di campionato. Nel mirino finisce la Fiorentina, dopo la sconfitta col Como, con una sanzione nei confronti del direttore sportivo Fabio Paratici e un'ammenda per il club viola.



Paratici è stato sanzionato con 10.000 euro di multa e diffida per quanto accaduto durante l'intervallo. Secondo quanto riportato nel comunicato del Giudice Sportivo, Paratici nell'intervallo, negli spogliatoi, ha contestato in modo concitato ed irrispettoso una decisione del Direttore di gara; recidivo. Ovviamente si fa riferimento al gol di Liberali nato dopo un fallo, non fischiato, su Pedro Gonçalves e al fuorigioco di Pongracic.



Multa anche per la Fiorentina, che dovrà pagare 5.000 euro a titolo di responsabilità oggettiva. La motivazione riguarda il ritardo di circa quattro minuti nell'inizio del secondo tempo, giudicato ingiustificato dal Giudice Sportivo.



Doppia sanzione, dunque, per il club viola: da una parte il provvedimento nei confronti di Paratici, dall'altra quello a carico della società per il ritardo nella ripresa della gara.