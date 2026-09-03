Sabatini: “Fiorentina, mercato da 6: tanti doppioni, alcuni già esuberi. Il valore di Gnonto è noto"

Sandro Sabatini ha analizzato il mercato della squadra viola

Il giornalista Sandro Sabatini, attraverso il suo canale YouTube, ha analizzato il mercato della Fiorentina dopo la chiusura della sessione estiva. Sabatini si è soffermato sui nuovi acquisti viola, indicando alcuni nomi che potrebbero rivelarsi delle sorprese e altri che, invece, non sembrano convincerlo pienamente.

Queste sono state le sue parole:

“Se Dragusin è quello che stiamo vedendo, non c’è un difensore alla Fiorentina. I viola hanno comprato tanti calciatori ma anche tanti doppioni, con elementi bocciati già dopo due partite, che sono palesemente già in esubero al primo di settembre”.

“Quello della Fiorentina è un mercato al massimo da 6. Njie è tutto da scoprire, possiamo dire che è una scommessa… ma Gnonto? Che vuoi scoprire? Sono anni che si conosce il suo valore, e sinceramente…”.