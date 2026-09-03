Labaro Viola

Sabatini: “Fiorentina, mercato da 6: tanti doppioni, alcuni già esuberi. Il valore di Gnonto è noto"

Sandro Sabatini ha analizzato il mercato della squadra viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 settembre 2026 14:27
Sabatini: “Fiorentina, mercato da 6: tanti doppioni, alcuni già esuberi. Il valore di Gnonto è noto" -
News
Condividi

Il giornalista Sandro Sabatini, attraverso il suo canale YouTube, ha analizzato il mercato della Fiorentina dopo la chiusura della sessione estiva. Sabatini si è soffermato sui nuovi acquisti viola, indicando alcuni nomi che potrebbero rivelarsi delle sorprese e altri che, invece, non sembrano convincerlo pienamente.

Queste sono state le sue parole:

“Se Dragusin è quello che stiamo vedendo, non c’è un difensore alla Fiorentina. I viola hanno comprato tanti calciatori ma anche tanti doppioni, con elementi bocciati già dopo due partite, che sono palesemente già in esubero al primo di settembre”.

“Quello della Fiorentina è un mercato al massimo da 6. Njie è tutto da scoprire, possiamo dire che è una scommessa… ma Gnonto? Che vuoi scoprire? Sono anni che si conosce il suo valore, e sinceramente…”.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok