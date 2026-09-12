Gol, assist e Man of the Match nel 6-0 del West Ham: che avvio di stagione per l’ex viola Solomon

L’ex Fiorentina è assolutamente protagonista con la maglia degli Hammers

Le qualità di Manor Solomon si erano già viste anche con la maglia della Fiorentina. In viola, però, l’attaccante israeliano non era riuscito a mostrarle fino in fondo: in Serie A ha raccolto 16 presenze, con 2 gol e 1 assist. Numeri che non raccontano del tutto quello che Solomon è in grado di fare quando trova continuità e fiducia.

Ed è proprio quello che sta succedendo al West Ham. Dopo un ottimo avvio di stagione, l’ex viola si sta prendendo sempre più spazio da protagonista. Nella settima giornata di campionato è arrivata la conferma più evidente: nel 6-0 degli Hammers contro il Wrexham, Solomon ha segnato, servito un assist ed è stato premiato come Man of the Match.

Oggi è lui uno dei veri punti di riferimento del West Ham, il giocatore a cui la squadra inglese si affida per creare e fare la differenza davanti. E guardando quello che sta mostrando in questo inizio di stagione, in casa Fiorentina qualcuno potrebbe iniziare a chiedersi se non ci sia un piccolo rimpianto: forse, in maglia viola, di Solomon si è visto poco.