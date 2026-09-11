Martinelli show in Serie B: già 2 porte inviolate e 1.40 gol evitati. Miglior portiere di questo inizio

Grande prestazione di Martinelli con l’Avellino

Tommaso Martinelli è autore di un grande avvio di campionato con il suo Avellino in Serie B viste anche le 2 vittorie in 3 partite. Ma l’avvio di Martinelli è convincente anche e soprattutto a livello di prestazioni personali, infatti è uno dei migliori calciatori in questo inizio di Serie B.

Monumentale la prestazione con il Modena, l’Avellino infatti ha vinto nonostante i 43 tiri degli avversari. 10 parate per Martinelli e 0.70 gol evitati. In totale in questa serie B ha tenuto 2 volte la porta inviolata, evitato 1.40 gol attesi e ha una media 5 parate a partita. Numeri che lo portano in cima alle classifiche di rendimento per i portieri