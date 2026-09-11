Dodò fuori a Venezia e fuori dal progetto di Vanoli. Pesa la rottura e il contratto in scadenza

il terzino brasiliano seguirà la sfida dalla tribuna

La situazione di Dodô in casa Fiorentina si fa sempre più delicata. Il terzino brasiliano è fuori dal progetto di Paolo Vanoli e la distanza tra il giocatore e il tecnico sembra ormai evidente. A pesare sul futuro c'è anche il contratto in scadenza, elemento che rende ancora più complicata la gestione della situazione. La Fiorentina dovrà capire se ci sono i margini per ricucire il rapporto oppure se sarà necessario pensare a una separazione. La partita di questa sera rappresenta quindi un momento importante.