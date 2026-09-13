Italiano fa impazzire il Besiktas: è primo in Turchia con 2 punti sul Galatasaray che deve ancora giocare
L'ex viola viaggia a pieni giri dopo la vittoria di venerdì
È già mania in Turchia per Vincenzo Italiano. Il suo Beşiktaş cala il tris superando 3-0 l'Erzurumspor nell'anticipo del venerdì, conquistando tre punti pesantissimi che garantiscono la vetta solitaria della classifica per almeno quarantotto ore dopo le prime cinque giornate. Un successo arrivato pur dovendo rinunciare a Vlahović, fermato dal giudice sportivo a causa del parapiglia scoppiato con Škriniar durante l'ultimo derby con il Fenerbahçe.
Vetta in solitaria e affetto dei tifosi
Grazie a questa affermazione, le "Aquile Nere" volano a quota 12 punti in graduatoria, staccando di due lunghezze i campioni in carica del Galatasaray, attesi dal posticipo domenicale tra le mura amiche contro il Kocaelispor. Un avvio da incorniciare che ha fatto subito breccia nel cuore della tifoseria bianconera, che ha già dedicato al tecnico un coro personalizzato.